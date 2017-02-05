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Комаровский и Сергей Концевой – на просмотре в «Нефтчи» из Ферганы

06.02.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские игроки — защитник Сергей Концевой и хавбек Дмитрий Комаровский — находятся на просмотре в ферганском «Нефтчи» из Узбекистана.

В прошлом сезоне Концевой выступал в «Белшине» (14 матчей) и минском «Динамо» (13 матчей).

Комаровский также начинал сезон в «Белшине», вторую половину сезона играл за «Ислочь» (11 матчей, 3 мяча).

 
 
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Белорусские игроки — защитник Сергей Концевой и хавбек Дмитрий Комаровский — находятся на просмотре в ферганском «Нефтчи» из Узбекистана.

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