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Денис Шунто: «Батищев? Все по контракту выплачивалось. Более того, я лично помогал ему с арендой жилья»
06.02.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о ситуации с полузащитником Александром Батищевым.
«Большое желание затмевает разум. Не ведают, что творят люди. Все полностью по контракту выплачивалось. Более того, я лично помогал Батищеву с арендой жилья. Пока у меня нет возможности выплатить премиальные. Как только такая возможность появится, я поощрю парней, но в контрактах это не прописано. Это моя добрая воля», – сказал Шунто в программе «Арена».
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Денис Шунто: «Батищев? Все по контракту выплачивалось. Более того, я лично помогал ему с арендой жилья»
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о ситуации с полузащитником Александром Батищевым.
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