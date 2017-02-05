Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о ситуации с полузащитником Александром Батищевым.

«Большое желание затмевает разум. Не ведают, что творят люди. Все полностью по контракту выплачивалось. Более того, я лично помогал Батищеву с арендой жилья. Пока у меня нет возможности выплатить премиальные. Как только такая возможность появится, я поощрю парней, но в контрактах это не прописано. Это моя добрая воля», – сказал Шунто в программе «Арена».

Александр Батищев: «Крумкачы» имеют передо мной долг 2250 долларов. Шунто нарушил все договоренности, которые были у нас»