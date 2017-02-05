﻿ Денис Шунто: «Батищев? Все по контракту выплачивалось. Более того, я лично помогал ему с арендой жилья». 21.by
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Денис Шунто: «Батищев? Все по контракту выплачивалось. Более того, я лично помогал ему с арендой жилья»

06.02.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о ситуации с полузащитником Александром Батищевым.

«Большое желание затмевает разум. Не ведают, что творят люди. Все полностью по контракту выплачивалось. Более того, я лично помогал Батищеву с арендой жилья. Пока у меня нет возможности выплатить премиальные. Как только такая возможность появится, я поощрю парней, но в контрактах это не прописано. Это моя добрая воля», – сказал Шунто в программе «Арена».

Александр Батищев: «Крумкачы» имеют передо мной долг 2250 долларов. Шунто нарушил все договоренности, которые были у нас»

 
 
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о ситуации с полузащитником Александром Батищевым.

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