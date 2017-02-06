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НБА. «Лейкерс» сыграют на выезде с «Нью-Йорком», «Вашингтон» примет «Кливленд» и другие матчи
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В понедельник, 6 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют на выезде с «Нью-Йорком», «Вашингтон» примет «Кливленд».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
7 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Энтони (26),
Порзингис (16 + 9 подборов),
О’Куинн (10),
Ли (8),
Роуз (5) старт;
Дженнингс (16),
Холидэй (14),
Эрнангомес (8 + 13 подборов),
Кузминскас (4),
Пламли (0).
- Лейкерс
-
Янг (17),
Ингрэм (14 + 7 подборов),
Рэндл (14),
Блэк (9 + 10 подборов),
Расселл (4 + 6 передач) старт;
Уильямс (22),
Кларксон (12 + 7 подборов),
Нэнс (10 + 10 подборов),
Зубац (10 + 7 подборов + 4 блок-шота),
Денг (7),
Метта Уолд Пис (2).
- Дата проведения
-
7 февраля, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
-
Бил (38 + 8 передач),
Портер (28 + 7 подборов),
Уолл (22 + 11 передач + 6 потерь),
М-ф Моррис (15),
Гортат (14 + 8 подборов).
- Кливленд
-
Лав (37 + 11 подборов),
Джеймс (32 + 7 подборов + 17 передач + 6 потерь),
Томпсон (22 + 11 подборов),
Ирвинг (21),
Шамперт (0).
- Дата проведения
-
7 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Джордж (21 + 8 подборов + 5 потерь),
Тиг (17),
Тернер (10 + 4 блок-шота),
Майлз (8),
Аллен (2) старт;
Робинсон (14),
Стаки (9),
Джефферсон (8),
Эллис (2),
Серафин (2).
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (27 + 18 подборов + 9 передач),
Адамс (15 + 9 подборов),
Оладипо (14),
Роберсон (11 + 11 подборов),
Сабонис (0) старт;
Грант (8 + 5 блок-шотов),
Ловернь (7),
Абринес (6),
Пэйн (2),
Морроу (0).
- Дата проведения
-
7 февраля, 03.30, «Air Canada Centre»
- Торонто
-
ДеРозан (31),
Лаури (24 + 8 передач),
Валанчюнас (21 + 12 подборов),
Кэрролл (9),
Сиакам (2) старт;
Джозеф (12),
Ногейра (8),
Пауэлл (5),
Росс (3),
Пелтль (3),
Саллинджер (0).
- Клипперс
-
Гриффин (26 + 11 подборов + 11 передач),
Риверс (22),
Редик (12),
Джордан (9 + 12 подборов),
Фелтон (7 + 6 передач) старт;
Спейтс (15),
Кроуфорд (14),
Мба а Муте (2),
Басс (2),
Джонсон (0).
- Дата проведения
-
7 февраля, 03.30, «Philips Arena»
- Атланта
-
Шредер (21),
Хардуэй (14),
Миллсэп (14 + 8 подборов),
Ховард (10 + 8 подборов),
Бэйзмор (8) старт;
Дилэйни (13),
Бембри (6),
Данливи (3),
Паттерсон (2),
Скотт (2),
Мускала (2),
Принс (0).
- Юта
-
Хэйворд (30 + 7 подборов),
Джордж Хилл (22 + 8 передач),
Фэйворс (20 + 10 подборов),
Гобер (14),
Инглс (6) старт;
Экзам (7),
Беркс (7),
Лайлс (7),
Диао (4),
Джонсон (3),
Нето (0),
Мак (0),
Уити (0).
- Дата проведения
-
7 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
-
М-с Моррис (19 + 7 подборов),
Драммонд (16 + 18 подборов),
Джексон (14 + 6 передач),
Колдуэлл-Поуп (12),
Луэр (12) старт;
Бэйнс (12 + 7 подборов),
Смит (11),
Харрис (9 + 8 подборов),
Джонсон (8 + 8 подборов),
Гбинидже (0).
- Филадельфия
-
Окафор (16),
Ковингтон (11),
Макконнелл (10 + 7 подборов),
Стаускас (4),
Ильясова (3) старт;
Шарич (13),
Родригес (10),
Луваву-Кабарро (9),
Хендерсон (8),
Рэндл (5),
Ноэл (5),
Холмс (2).
- Дата проведения
-
7 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Дэвис (26 + 4 блок-шота),
Холидэй (23 + 9 подборов + 6 передач),
Хилд (11),
Хилл (7),
Джонс (5 + 9 подборов).
- Финикс
-
Уоррен (20),
Букер (14 + 6 передач),
Чендлер (11 + 10 подборов),
Бледсоу (7 + 8 подборов),
Крисс (6).
- Дата проведения
-
7 февраля, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Таунс (35 + 8 подборов),
Уиггинс (21),
Дженг (13 + 7 подборов),
Рубио (12 + 12 передач),
Раш (5).
- Майами
-
Драгич (33 + 7 передач),
Уайтсайд (16 + 11 подборов),
Уэйтерс (12),
Макгрудер (11),
Бэббит (3).
- Дата проведения
-
7 февраля, 06.30, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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В понедельник, 6 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют на выезде с «Нью-Йорком», «Вашингтон» примет «Кливленд».
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