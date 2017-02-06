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НБА. «Лейкерс» сыграют на выезде с «Нью-Йорком», «Вашингтон» примет «Кливленд» и другие матчи

06.02.2017 23:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник, 6 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют на выезде с «Нью-Йорком», «Вашингтон» примет «Кливленд».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Лейкерс 107:121 (19:29, 26:32, 28:36, 34:24)
Дата проведения
7 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Энтони (26), Порзингис (16 + 9 подборов), О’Куинн (10), Ли (8), Роуз (5)  старт; Дженнингс (16), Холидэй (14), Эрнангомес (8 + 13 подборов), Кузминскас (4), Пламли (0).
Лейкерс
Янг (17), Ингрэм (14 + 7 подборов), Рэндл (14), Блэк (9 + 10 подборов), Расселл (4 + 6 передач)  старт; Уильямс (22), Кларксон (12 + 7 подборов), Нэнс (10 + 10 подборов), Зубац (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Денг (7), Метта Уолд Пис (2).

 

Вашингтон – Кливленд 133:136 (овертайм)
Дата проведения
7 февраля, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью
Вашингтон
Бил (38 + 8 передач), Портер (28 + 7 подборов), Уолл (22 + 11 передач + 6 потерь), М-ф Моррис (15), Гортат (14 + 8 подборов).
Кливленд
Лав (37 + 11 подборов), Джеймс (32 + 7 подборов + 17 передач + 6 потерь), Томпсон (22 + 11 подборов), Ирвинг (21), Шамперт (0).

 

Индиана – Оклахома-Сити 93:90 (20:25, 21:27, 32:18, 20:20)
Дата проведения
7 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Джордж (21 + 8 подборов + 5 потерь), Тиг (17), Тернер (10 + 4 блок-шота), Майлз (8), Аллен (2)  старт; Робинсон (14), Стаки (9), Джефферсон (8), Эллис (2), Серафин (2).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (27 + 18 подборов + 9 передач), Адамс (15 + 9 подборов), Оладипо (14), Роберсон (11 + 11 подборов), Сабонис (0)  старт; Грант (8 + 5 блок-шотов), Ловернь (7), Абринес (6), Пэйн (2), Морроу (0).

 

Торонто – Клипперс 118:109 (35:31, 35:29, 27:22, 21:27)
Дата проведения
7 февраля, 03.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
ДеРозан (31), Лаури (24 + 8 передач), Валанчюнас (21 + 12 подборов), Кэрролл (9), Сиакам (2)  старт; Джозеф (12), Ногейра (8), Пауэлл (5), Росс (3), Пелтль (3), Саллинджер (0).
Клипперс
Гриффин (26 + 11 подборов + 11 передач), Риверс (22), Редик (12), Джордан (9 + 12 подборов), Фелтон (7 + 6 передач)  старт; Спейтс (15), Кроуфорд (14), Мба а Муте (2), Басс (2), Джонсон (0).

 

Атланта – Юта 95:120 (21:29, 29:25, 23:37, 22:29)
Дата проведения
7 февраля, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Шредер (21), Хардуэй (14), Миллсэп (14 + 8 подборов), Ховард (10 + 8 подборов), Бэйзмор (8)  старт; Дилэйни (13), Бембри (6), Данливи (3), Паттерсон (2), Скотт (2), Мускала (2), Принс (0).
Юта
Хэйворд (30 + 7 подборов), Джордж Хилл (22 + 8 передач), Фэйворс (20 + 10 подборов), Гобер (14), Инглс (6)  старт; Экзам (7), Беркс (7), Лайлс (7), Диао (4), Джонсон (3), Нето (0), Мак (0), Уити (0).

 

Детройт – Филадельфия 113:96 (24:27, 31:19, 34:21, 24:29)
Дата проведения
7 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
М-с Моррис (19 + 7 подборов), Драммонд (16 + 18 подборов), Джексон (14 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (12), Луэр (12)  старт; Бэйнс (12 + 7 подборов), Смит (11), Харрис (9 + 8 подборов), Джонсон (8 + 8 подборов), Гбинидже (0).
Филадельфия
Окафор (16), Ковингтон (11), Макконнелл (10 + 7 подборов), Стаускас (4), Ильясова (3)  старт; Шарич (13), Родригес (10), Луваву-Кабарро (9), Хендерсон (8), Рэндл (5), Ноэл (5), Холмс (2).

 

Новый Орлеан – Финикс 94:99 (4 четверть)
Дата проведения
7 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью
Новый Орлеан
Дэвис (26 + 4 блок-шота), Холидэй (23 + 9 подборов + 6 передач), Хилд (11), Хилл (7), Джонс (5 + 9 подборов).
Финикс
Уоррен (20), Букер (14 + 6 передач), Чендлер (11 + 10 подборов), Бледсоу (7 + 8 подборов), Крисс (6).

 

Миннесота – Майами 105:110 (4 четверть)
Дата проведения
7 февраля, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью
Миннесота
Таунс (35 + 8 подборов), Уиггинс (21), Дженг (13 + 7 подборов), Рубио (12 + 12 передач), Раш (5).
Майами
Драгич (33 + 7 передач), Уайтсайд (16 + 11 подборов), Уэйтерс (12), Макгрудер (11), Бэббит (3).

 

Денвер – Даллас 57:37 (2 четверть)
Дата проведения
7 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

 

Мемфис – Сан-Антонио 11:10 (1 четверть)
Дата проведения
7 февраля, 05.30, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

 

Сакраменто – Чикаго
Дата проведения
7 февраля, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 30
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В понедельник, 6 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют на выезде с «Нью-Йорком», «Вашингтон» примет «Кливленд».

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