﻿ Владимир Коноплев: «Матч против Швеции? Мы сначала оторопели, а потом просто сидели и смеялись. Я не понимал, что происходило на площадке». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Владимир Коноплев: «Матч против Швеции? Мы сначала оторопели, а потом просто сидели и смеялись. Я не понимал, что происходило на площадке»

06.02.2017 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель БФГ Владимир Коноплев вспомнил игру белорусов на чемпионате мира.

«Матч против Чили? Никаких оправданий команде нет. Эта игра пришибла меня, всех наших болельщиков. Попробуй объяснить болельщикам, как эти ребята, которые на голову ниже наших, победили.

Перед игрой с Чили Шевцов тревожился – лучше бы мы начинали турнир матчем против немцев или хорватов. Чилийцы непредсказуемые, мы на них сгорели.

Перед матчем против Венгрии я подошел к Борису Пуховскому и спросил: «Борис, вы сегодня будете играть или биться?» Он ответил: «Биться!». Я его попросил: «Бейтесь, пожалуйста, за каждый мяч. Иначе мне, как руководителю федерации придется остаться во Франции, стыдно ехать домой после игры с Чили. Вы это хоть понимаете?» Также попросил, чтобы после игры в команде не было никакой дедовщины. У нас сейчас формируется новая команда, но дедовщина в команде все равно есть, так оно и должно быть, но в хорошем плане.

Матч против Швеции? Мы сначала оторопели, а потом просто сидели и смеялись. Я не понимал, что происходило на площадке. В перерыве мне удалось пройти к площадке, где тренировались Солдатенко и Бровко. Я начал жестко разговаривать с Бровко: «Ваня, ты же капитан команды, иди к Кулешу, скажи, чтобы сам бросал, чтоб не боялся».

Если уж начал говорить о Кулеше… Не знаю, может к родителям обращаться. Мы никогда не попадем на Олимпиаду, если у нас не будет Кулеша и Шинкеля, которые достойно заменят Сергея Рутенко. Это был самы провальный фланг в атаке. Ребятам нужно подтянуться. По физическим данным они сильнее Рутенко, нужно подтянуться психологически. Хочу, чтобы они вышли на пик в 2017-18 годах», – сказал Коноплев в программе «Итоги недели».

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Денис Шунто: «Батищев? Все по контракту выплачивалось. Более того, я лично помогал ему с арендой жилья»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика