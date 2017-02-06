Председатель БФГ Владимир Коноплев вспомнил игру белорусов на чемпионате мира.

«Матч против Чили? Никаких оправданий команде нет. Эта игра пришибла меня, всех наших болельщиков. Попробуй объяснить болельщикам, как эти ребята, которые на голову ниже наших, победили.

Перед игрой с Чили Шевцов тревожился – лучше бы мы начинали турнир матчем против немцев или хорватов. Чилийцы непредсказуемые, мы на них сгорели.

Перед матчем против Венгрии я подошел к Борису Пуховскому и спросил: «Борис, вы сегодня будете играть или биться?» Он ответил: «Биться!». Я его попросил: «Бейтесь, пожалуйста, за каждый мяч. Иначе мне, как руководителю федерации придется остаться во Франции, стыдно ехать домой после игры с Чили. Вы это хоть понимаете?» Также попросил, чтобы после игры в команде не было никакой дедовщины. У нас сейчас формируется новая команда, но дедовщина в команде все равно есть, так оно и должно быть, но в хорошем плане.

Матч против Швеции? Мы сначала оторопели, а потом просто сидели и смеялись. Я не понимал, что происходило на площадке. В перерыве мне удалось пройти к площадке, где тренировались Солдатенко и Бровко. Я начал жестко разговаривать с Бровко: «Ваня, ты же капитан команды, иди к Кулешу, скажи, чтобы сам бросал, чтоб не боялся».

Если уж начал говорить о Кулеше… Не знаю, может к родителям обращаться. Мы никогда не попадем на Олимпиаду, если у нас не будет Кулеша и Шинкеля, которые достойно заменят Сергея Рутенко. Это был самы провальный фланг в атаке. Ребятам нужно подтянуться. По физическим данным они сильнее Рутенко, нужно подтянуться психологически. Хочу, чтобы они вышли на пик в 2017-18 годах», – сказал Коноплев в программе «Итоги недели».