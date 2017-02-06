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НХЛ. «Филадельфия» против «Сент-Луиса», «Айлендерс» играет с «Торонто» и другие матчи
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В НХЛ продолжаются матчи регулярного чемпионата.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
7 февраля, 03.00, «Barclays Center»
-
1:0 – 1
Строум (Бойчак, Нелсон)
-
1:1 – 13
Сошников (Райлли, Зайцев)
-
1:2 – 14
Мэттьюс (Райлли)
-
2:2 – 18
Кулемин (Принс, Сизикас)
-
2:3 – 25
Марнер (Ханвик, Бозак)
-
2:4 – 29
Хайман (Зайцев)
-
3:4 – 33
Нелсон (Ли, Строум)
-
4:4 – 53
Бэйли (Зайденберг, Ли)
-
4:5 – 57
В. Нюландер (Кадри, Кэррик)
-
5:5 – 58
Лэдд (Ледди, Бэйли)
-
6:5 – 62
Нелсон (де Хаан, Бэйли)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НХЛ
Статистика НХЛ
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