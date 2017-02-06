﻿ НХЛ. «Филадельфия» против «Сент-Луиса», «Айлендерс» играет с «Торонто» и другие матчи. 21.by
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НХЛ. «Филадельфия» против «Сент-Луиса», «Айлендерс» играет с «Торонто» и другие матчи

07.02.2017 01:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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 В НХЛ продолжаются матчи регулярного чемпионата.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Нью-Джерси – Баффало 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Дата проведения
7 февраля, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 28 Хенрик (Заха, Каммаллери)
1:1 – 48 Эннис (Фалк, Окпосо)
2:1 – 52 Заха (Сиверсон, Каммаллери)

 

Айлендерс – Торонто 6:5 (2:2, 1:2, 2:1)
Дата проведения
7 февраля, 03.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Строум (Бойчак, Нелсон)
1:1 – 13 Сошников (Райлли, Зайцев)
1:2 – 14 Мэттьюс (Райлли)
2:2 – 18 Кулемин (Принс, Сизикас)
2:3 – 25 Марнер (Ханвик, Бозак)
2:4 – 29 Хайман (Зайцев)
3:4 – 33 Нелсон (Ли, Строум)
4:4 – 53 Бэйли (Зайденберг, Ли)
4:5 – 57 В. Нюландер (Кадри, Кэррик)
5:5 – 58 Лэдд (Ледди, Бэйли)
6:5 – 62 Нелсон (де Хаан, Бэйли)

 

Филадельфия – Сент-Луис 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Дата проведения
7 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 35 Штястны (Стеен, Шаттенкирк)
0:2 – 42 Агостино (Лехтеря, Перрон)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
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