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Универсиада-2017. Белоруска Малявко выиграла золото в составе сборной России
07.02.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Женская сборная России обыграла Канаду в финале Универсиады (4:1).
Универсиада
Хоккейный турнир
Женщины
Финал
Канада – Россия – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Отметим, что в составе сборной России выступала экс-хоккеистка минского клуба «Пантеры» Лидия Малявко. После расформирования команды она сменила спортивное гражданство и начала выступать за сборную России.
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Женская сборная России обыграла Канаду в финале Универсиады (4:1).
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