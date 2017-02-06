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Универсиада-2017. Белоруска Малявко выиграла золото в составе сборной России

07.02.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Женская сборная России обыграла Канаду в финале Универсиады (4:1).

Универсиада

Хоккейный турнир

Женщины

Финал

Канада – Россия – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Отметим, что в составе сборной России выступала экс-хоккеистка минского клуба «Пантеры» Лидия Малявко. После расформирования команды она сменила спортивное гражданство и начала выступать за сборную России.

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Женская сборная России обыграла Канаду в финале Универсиады (4:1).

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