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Алим Селимов: «Когда Габовда согласился принять те условия, которые предлагал ему клуб, было уже поздно, так какие вопросы могут быть сейчас ко мне?»
07.02.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов прокомментировал уход Юрия Габовды – лучшего ассистента команды в сезоне-2016.
– Много информации ходит в интернете по этому поводу, да и сам Юра неоднократно высказывался… Габовда в прошлом году получал одну из самых высоких зарплат в клубе. Я считаю, что Юра действительно отыграл на те деньги, что ему выплачивались – наши надежды он оправдал. Он хотел повышения, но мы не могли выполнить его условия. Понятно желание любого футболиста получать еще больше, но мы также находимся в не самой простой финансовой ситуации и поднять ему зарплату мы не могли. Не стоит забывать, что в начале 2016 сезона с кем-то пришлось пойти на понижение. Согласитесь, было бы несправедливо по отношению к другим, если бы ему мы подняли зарплату. Мы исходим из своих возможностей и зарплатную ведомость команды формируем исходя из них. Сейчас все зарплаты у нас выплачиваются в срок, а этим похвастаться может не каждый клуб. Да, мы могли бы пообещать ему повышение, но потом могли бы возникнуть трудности с выплатами, тогда зачем мне обещать то, чего я выполнить не смогу? У меня ответственность не только перед ним, но и перед другими футболистами. Бюджет сформирован так, чтобы хватило всем.
Что касается продления, мы вели переговоры с октября. Разговаривали, общались, но я не мог принять его запросы, исходя из бюджета, сформированного на следующий год. Юра же сказал, что вести переговоры он не будет, что нужно обращаться к его агенту. Он, естественно, также рассчитывал «урвать свой кусок» с этого контракта. Мы же, повторюсь, на эти условия пойти не могли. Поэтому на его позицию начали искать другого футболиста и вышли на Гогатишвили, который просил зарплату в разы меньшую, чем Юра. Поэтому, когда Габовда все-таки согласился принять те условия, которые предлагал ему клуб – было уже поздно, так какие вопросы могут быть сейчас ко мне? Гогита получает меньшую зарплату – это позволило нам сэкономить немалые средства, плюс главный тренер рассчитывает на него и уверен, что он сможет заменить Габовду. А это уже покажет сезон, – сказал Селимов.
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Алим Селимов: «Когда Габовда согласился принять те условия, которые предлагал ему клуб, было уже поздно, так какие вопросы могут быть сейчас ко мне?»
Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов прокомментировал уход Юрия Габовды – лучшего ассистента команды в сезоне-2016.
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