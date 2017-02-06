﻿ Алим Селимов: «Когда Габовда согласился принять те условия, которые предлагал ему клуб, было уже поздно, так какие вопросы могут быть сейчас ко мне?». 21.by
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Алим Селимов: «Когда Габовда согласился принять те условия, которые предлагал ему клуб, было уже поздно, так какие вопросы могут быть сейчас ко мне?»

07.02.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов прокомментировал уход Юрия Габовды – лучшего ассистента команды в сезоне-2016.

– Много информации ходит в интернете по этому поводу, да и сам Юра неоднократно высказывался… Габовда в прошлом году получал одну из самых высоких зарплат в клубе. Я считаю, что Юра действительно отыграл на те деньги, что ему выплачивались – наши надежды он оправдал. Он хотел повышения, но мы не могли выполнить его условия. Понятно желание любого футболиста получать еще больше, но мы также находимся в не самой простой финансовой ситуации и поднять ему зарплату мы не могли. Не стоит забывать, что в начале 2016 сезона с кем-то пришлось пойти на понижение. Согласитесь, было бы несправедливо по отношению к другим, если бы ему мы подняли зарплату. Мы исходим из своих возможностей и зарплатную ведомость команды формируем исходя из них. Сейчас все зарплаты у нас выплачиваются в срок, а этим похвастаться может не каждый клуб. Да, мы могли бы пообещать ему повышение, но потом могли бы возникнуть трудности с выплатами, тогда зачем мне обещать то, чего я выполнить не смогу? У меня ответственность не только перед ним, но и перед другими футболистами. Бюджет сформирован так, чтобы хватило всем.

Что касается продления, мы вели переговоры с октября. Разговаривали, общались, но я не мог принять его запросы, исходя из бюджета, сформированного на следующий год. Юра же сказал, что вести переговоры он не будет, что нужно обращаться к его агенту. Он, естественно, также рассчитывал «урвать свой кусок» с этого контракта. Мы же, повторюсь, на эти условия пойти не могли. Поэтому на его позицию начали искать другого футболиста и вышли на Гогатишвили, который просил зарплату в разы меньшую, чем Юра. Поэтому, когда Габовда все-таки согласился принять те условия, которые предлагал ему клуб – было уже поздно, так какие вопросы могут быть сейчас ко мне? Гогита получает меньшую зарплату – это позволило нам сэкономить немалые средства, плюс главный тренер рассчитывает на него и уверен, что он сможет заменить Габовду. А это уже покажет сезон, – сказал Селимов.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов прокомментировал уход Юрия Габовды – лучшего ассистента команды в сезоне-2016.

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