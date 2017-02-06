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НБА. Тимофей Мозгов не играл против «Никс» по решению тренера
07.02.2017 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов не выходил на площадку в выездном матче против «Никс» (121:107) по решению тренера.
До игры стало известно, что «Лейкерс» на данном этапе сезона решили предоставить больше возможностей молодым игрокам, в связи с чем перевели Мозгова и форварда Луола Денга во вторую пятерку. Место россиянина в первой пятерке занял Тарик Блэк.
Мозгов в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 52 матчах, каждый из которых начинал в старте. Средние показатели 30-летнего центрового – 7,5 очка и 5,0 подбора.
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Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов не выходил на площадку в выездном матче против «Никс» (121:107) по решению тренера.
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