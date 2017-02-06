﻿ Вудкрофт продолжает лидировать по проценту набранных очков среди всех тренеров минского «Динамо». 21.by
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Вудкрофт продолжает лидировать по проценту набранных очков среди всех тренеров минского «Динамо»

07.02.2017 09:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По состоянию на утро 7 февраля, минское «Динамо» в текущем сезоне одержало 26 побед в основное время, 8 раз выиграло в овертайме или по буллитам, 4 раза уступило в овертайме или по буллитам. На счету минчан 98 набранных очков в 56 матчах.

Таким образом, главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт продолжает лидировать по проценту набранных очков среди всех тренеров минского «Динамо». Этот показатель составляет 58,3%. Ближайшие преследователи Вудкрофта – Любомир Покович (49,5%) и Марек Сикора (48,5%).

Отметим, что команда в эпоху Вудкрофта занимает второе место по средней результативности. В текущем сезоне «зубры» забрасывают 2,75 шайб за матч. Под руководством Марека Сикоры «зубры» в среднем забрасывали 2,85 шайб за матч.

Также отметим, что под руководством Вудкрофта минчане меньше всего пропускают – 2,48 шайб за игру. Ранее лучшим по этому показателю был Любомир Покович – под руководством словацкого специалиста «зубры» пропускали 2,63 шайбы за матч.

 
 
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По состоянию на утро 7 февраля, минское «Динамо» в текущем сезоне одержало 26 побед в основное время, 8 раз выиграло в овертайме или по буллитам, 4 раза уступило в...

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