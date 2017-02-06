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7 февраля Анатолию Мешкову исполнилось бы 80 лет

07.02.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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7 февраля 1937 года родился Анатолий Мешков.

Мешков в середине прошлого столетия стал основателем развития гандбола в Брестской области. В первой половине 1960-х под его патронажем в Брестском государственном педагогическом институте появились женская и мужская команды.

Под его руководством команда университета многократно становилась победителем и призером студенческих соревнований по гандболу.

В 1986 году юношеская сборная БССР под руководством Анатолия Мешкова заняла второе место среди сверстников на первенстве СССР.

В августе 1993 года Анатолию Мешкову было присвоено звание заслуженного тренера Республики Беларусь.

В 2002 году по инициативе сыновей Анатолия Мешкова – Сергея и Александра – был создан БГК им. Мешкова в память об отце.

 
 
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7 февраля 1937 года родился Анатолий Мешков.

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