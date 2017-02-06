Первый вице-президент НОКа Максим Рыженков во время «Большого разговора с Александром Лукашенко» рассказал об организации перемещения между Беларусью и Латвией во время чемпионата мира по хоккею в 2021 году, если его примут наши страны.

– Для Европы такие совместные проекты более предпочтительны. И, кстати, по вопросам пересечения границы не будет никаких проблем. Если наша заявка выиграет, спецслужбы обеих стран обеспечат сплошной трансграничный коридор, чтобы болельщики без виз, без особых досмотров, но с необходимым уровнем безопасности могли перемещаться из страны в страну, сколько понадобится. Международная федерация хоккея очень сильно поддерживает эту нашу идею, – сказал Рыженков.