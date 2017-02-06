﻿ Максим Рыженков: «Если наша с Латвией заявка выиграет, спецслужбы обеих стран обеспечат сплошной трансграничный коридор». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Максим Рыженков: «Если наша с Латвией заявка выиграет, спецслужбы обеих стран обеспечат сплошной трансграничный коридор»

07.02.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Первый вице-президент НОКа Максим Рыженков во время «Большого разговора с Александром Лукашенко» рассказал об организации перемещения между Беларусью и Латвией во время чемпионата мира по хоккею в 2021 году, если его примут наши страны.

– Для Европы такие совместные проекты более предпочтительны. И, кстати, по вопросам пересечения границы не будет никаких проблем. Если наша заявка выиграет, спецслужбы обеих стран обеспечат сплошной трансграничный коридор, чтобы болельщики без виз, без особых досмотров, но с необходимым уровнем безопасности могли перемещаться из страны в страну, сколько понадобится. Международная федерация хоккея очень сильно поддерживает эту нашу идею, – сказал Рыженков.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый вице-президент НОКа Максим Рыженков во время «Большого разговора с Александром Лукашенко» рассказал об организации перемещения между Беларусью и Латвией...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
7 февраля Анатолию Мешкову исполнилось бы 80 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика