Известный российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением о нынешнем минском «Динамо» и оценил перспективы команды в плей-офф.

— Признаться, в начале сезона думал, что у минчан возникнут проблемы с выходом в плей-офф. Крэйг Вудкрофт не мог найти общего языка с некоторыми игроками. В частности, с Бэйленом, который казался незаменимым. Тем не менее как-то справились и без Ника. На мой взгляд, по уровню хоккея в этом чемпионате динамовцы входят в топ-6 лиги. Единственная их проблема — непредсказуемость. Не хватает стабильности. Хотя хороших матчей больше, чем плохих.

Особенно здорово минчане смотрятся последние пару месяцев. Пожалуй, команда образца нынешнего сезона — сильнейшая в эпоху КХП. Пару лет назад при Поковиче и Бережкове также подобрался неплохой коллектив. Однако в нем не было мощи, присущей «зубрам» сегодня. Есть ощущение, что наступил тот период, когда хоккеисты уже не воспринимают выход в плей-офф как достижение. Просто участия в Кубке Гагарина им мало, хочется большего. Вижу, что потенциально они готовы к прорыву во второй раунд. Беспокоит только упомянутая нестабильность. Для меня загадка, почему в некоторых поединках «Динамо» было не узнать без особых на то предпосылок.

Приятно удивляет Вудкрофт. Поначалу его назначение воспринимал скептически и немало критиковал, в том числе за уход Бэйлена. О том, что контракт с любимцем болельщиков расторгли на почве конфликта с коучем, вы и так в курсе. Однако Крэйг молодец, выкрутился из непростой ситуации. Импонирует его стремление привнести в наш хоккей североамериканские ценности. Глядя на него, а также на бывшего рулевого «Медвешчака» Горди Дуайера, прихожу к выводу, что российским клубам в КХП пора отменить негласный запрет на специалистов из дальнего зарубежья.

Если пробежаться по составу, то большинство игроков отрабатывают свой хлеб. Несмотря на травмы, блистает Кпинкхаммер — очень сильный исполнитель. В высокой квалификации его и Граньяни не сомневался по умолчанию. А вот Матерухин — приятное откровение, яркий образчик трудолюбия. Не каждому дано достичь карьерного пика в 34 года. Полкарьеры Александр провел непонятно где, но, получив однажды шанс, зацепился за него и сумел реализовать потенциал. Еще отмечу пару защитников Граборенко — Готовец. Видно, что ребята прошли школу хороших североамериканских лиг. Скривенс — один из лучших вратарей КХП. У него бывают провалы, но это нормально при такой нагрузке. Хватит ли Бена на Кубок Гагарина? Без сомнений. В плей-офф не будет дальних перелетов — физически он потянет. Да и психологически — тоже. Пропуская шайбы, Скривенс не паникует. Он может капитулировать пять раз за матч, но останется уверенным в себе.

Жду большего от Костицына и Эллисона. После травмы Сергей сам не свой. У Мэтта же рваный график: два матча — хорошо, три — плохо, один — незаметно. Это довольно низкий кпд для легионера из ведущего звена и первой бригады большинства.

О перспективах «зубров» в плей-офф судить пока трудно. Многое зависит от позиции по итогам регулярного чемпионата. Минчане по-прежнему претендуют на место в топ-3 конференции и, скорее всего, разминутся в стартовом раунде со СКА и ЦСКА. Все же остальные соперники им вполне по силам. Из самых вероятных оппонентов наименее удобным видится «Торпедо». Уверен, в этом сезоне нижегородцы выстрелят. Их модель в боях на вылет станет неудобной для всех без исключения. Это команда, которая будет бить, колотить. Тем не менее североамериканский стиль, прививаемый минчанам Вудкрофтом, вполне подходит для успешного противостояния «Торпедо». Ну а с «Локомотивом» и московскими одноклубниками «зубрам» должно быть легче, – сказал Шевченко.