﻿ Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч. «Атлетико» в гостях у «Барселоны». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч. «Атлетико» в гостях у «Барселоны»

07.02.2017 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В ответном полуфинале Кубка Испании «Атлетико» в гостях сыграет с «Барселоной», «Сельта» – с «Алавесом».

Кубок Испании

1/2 финала

Ответные матчи

Барселона – Атлетико
Дата проведения
7 февраля, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 2:1

Алавес – Сельта
Дата проведения
8 февраля, 23.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика Кубка Испании

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ответном полуфинале Кубка Испании «Атлетико» в гостях сыграет с «Барселоной», «Сельта» – с «Алавесом».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. Тимофей Мозгов не играл против «Никс» по решению тренера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика