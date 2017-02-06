|
Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч. «Атлетико» в гостях у «Барселоны»
07.02.2017 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном полуфинале Кубка Испании «Атлетико» в гостях сыграет с «Барселоной», «Сельта» – с «Алавесом».
Кубок Испании
1/2 финала
Ответные матчи
Первый матч: 2:1
Первый матч: 0:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ответном полуфинале Кубка Испании «Атлетико» в гостях сыграет с «Барселоной», «Сельта» – с «Алавесом».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии