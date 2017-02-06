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Товарищеские матчи. БАТЭ против «Лудогорца», брестское «Динамо» сыграет с «Приштиной»
07.02.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во вторник 7 февраля состоится два товарищеских матча с участием команд высшей лиги.
Товарищеские матчи
Динамо Брест (Беларусь) – Приштина (Косово)
7 февраля, 17:00
БАТЭ (Беларусь) – Лудогорец (Болгария)
7 февраля, 17:30
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Во вторник 7 февраля состоится два товарищеских матча с участием команд высшей лиги.
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