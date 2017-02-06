Как стало известно Tribuna.com, брестское «Динамо» может заключить контракт с немецким форвардом Кевином Кураньи.

Футболист находится в расположении клуба. Ожидается, что сегодня он проведет первую тренировку с командой.

Последним клубом Кураньи был «Хоффенхайм-1899», за который он выступал в сезоне 2015/16. Летом минувшего года немецкий футболист остался без клуба.

Ранее Кураньи выступал за «Шальке-04» и московское «Динамо». Статистику игрока смотрите здесь .