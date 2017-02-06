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Кевин Кураньи может перейти в брестское «Динамо»
07.02.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, брестское «Динамо» может заключить контракт с немецким форвардом Кевином Кураньи.
Футболист находится в расположении клуба. Ожидается, что сегодня он проведет первую тренировку с командой.
Последним клубом Кураньи был «Хоффенхайм-1899», за который он выступал в сезоне 2015/16. Летом минувшего года немецкий футболист остался без клуба.
Ранее Кураньи выступал за «Шальке-04» и московское «Динамо». Статистику игрока смотрите
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Как стало известно Tribuna.com, брестское «Динамо» может заключить контракт с немецким форвардом Кевином Кураньи.
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