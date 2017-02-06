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Азаренко вернулась на корт спустя полтора месяца после родов
07.02.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приступила к тренировкам на корте спустя полтора месяца после родов.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приступила к тренировкам на корте спустя полтора месяца после родов.
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