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Азаренко вернулась на корт спустя полтора месяца после родов

07.02.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приступила к тренировкам на корте спустя полтора месяца после родов.

Больше фотографий можно найти в блоге VikaNews на Tribuna.com.

После родов прошло полтора месяца, а Азаренко уже вернулась на корт

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приступила к тренировкам на корте спустя полтора месяца после родов.

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