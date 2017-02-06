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Перепечко находится на просмотре в «Милсами»

07.02.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский полузащитник Александр Перепечко находится на просмотре в «Милсами».

Последним клубом Перепечко был «Слуцк». В сезоне-2016 футболист провел в команде 19 матчей и забил 1 гол.

Подробную статистику Перепечко смотрите здесь.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский полузащитник Александр Перепечко находится на просмотре в «Милсами».

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