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НФЛ. Владелец «Нью-Ингленда» хочет, чтобы Трамп забрал у Путина кольцо Супербоула
07.02.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владелец
Пресс-атташе президента РФ Дмитрий Песков в 2013 году
Сам Крафт публично говорил о том, что Путин присвоил себе ювелирное украшение стоимостью 25 тысяч долларов.
«Я эмоционально привязан к этому кольцу.
Был готов сделать еще одно с именем Путина (на том кольце имя Крафта – прим. Sports.ru).
Может, наш новый президент передаст при встрече ему это кольцо», – заявил Крафт в эфире Fox Sports перед финалом 51-го Супербоула с «Атлантой» (34:28 ОТ)..
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Владелец «Нью-Ингленда» Роберт Крафт выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп заберет у президента России Владимира Путина кольцо Супербоула.
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