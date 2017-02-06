Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец рассказал о своем отношении к возможному переходу немецкого форварда Кевина Кураньи в брестское «Динамо» и сравнил его с переходом Матеи Кежмана в БАТЭ.

«Я бы назвал это маленькой революцией. Кежман шел в клуб, который стабильно играл в ЛЧ. Кураньи, если перейдет, то в клуб, который в еврокубках не играет, а лишь заявляет о своих амбициях. Это принципиально разные ситуации. И это очень круто для клуба и чемпионата. О таком переходе напишут все СМИ, ибо Кураньи – топ-игрок. Все – это я не только наши имею в виду.

Подумалось, что под мощнейший пиар «Майстар-Лиги» такая новость была бы очень в тему. Пиарили бы и лигу, и клуб одновременно. Но... Пока как есть.

И, кстати, мне лично совершенно все равно, сколько он там забьет. Я приду на стадион, чтобы посмотреть на него вживую. Даже если он всего два раза ускорится за матч :)» – написал Поболовец на своей странице в Facebook.

Кураньи может перейти в брестское «Динамо»