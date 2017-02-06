﻿﻿ Евгений Поболовец: «Приду на стадион, чтобы посмотреть на Кураньи вживую, даже если он всего два раза ускорится за матч». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Евгений Поболовец: «Приду на стадион, чтобы посмотреть на Кураньи вживую, даже если он всего два раза ускорится за матч»

07.02.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец рассказал о своем отношении к возможному переходу немецкого форварда Кевина Кураньи в брестское «Динамо» и сравнил его с переходом Матеи Кежмана в БАТЭ.

«Я бы назвал это маленькой революцией. Кежман шел в клуб, который стабильно играл в ЛЧ. Кураньи, если перейдет, то в клуб, который в еврокубках не играет, а лишь заявляет о своих амбициях. Это принципиально разные ситуации. И это очень круто для клуба и чемпионата. О таком переходе напишут все СМИ, ибо Кураньи – топ-игрок. Все – это я не только наши имею в виду.

Подумалось, что под мощнейший пиар «Майстар-Лиги» такая новость была бы очень в тему. Пиарили бы и лигу, и клуб одновременно. Но... Пока как есть.

И, кстати, мне лично совершенно все равно, сколько он там забьет. Я приду на стадион, чтобы посмотреть на него вживую. Даже если он всего два раза ускорится за матч :)» – написал Поболовец на своей странице в Facebook.

Кураньи может перейти в брестское «Динамо»

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец рассказал о своем отношении к возможному переходу немецкого форварда Кевина Кураньи в брестское «Динамо» и сравнил...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Перепечко находится на просмотре в «Милсами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика