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Евгений Поболовец: «Приду на стадион, чтобы посмотреть на Кураньи вживую, даже если он всего два раза ускорится за матч»
07.02.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец рассказал о своем отношении к
«Я бы назвал это маленькой революцией. Кежман шел в клуб, который стабильно играл в ЛЧ. Кураньи, если перейдет, то в клуб, который в еврокубках не играет, а лишь заявляет о своих амбициях. Это принципиально разные ситуации. И это очень круто для клуба и чемпионата. О таком переходе напишут все СМИ, ибо Кураньи – топ-игрок. Все – это я не только наши имею в виду.
Подумалось, что под мощнейший пиар «Майстар-Лиги» такая новость была бы очень в тему. Пиарили бы и лигу, и клуб одновременно. Но... Пока как есть.
И, кстати, мне лично совершенно все равно, сколько он там забьет. Я приду на стадион, чтобы посмотреть на него вживую. Даже если он всего два раза ускорится за матч :)» – написал Поболовец на своей странице в Facebook.
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Евгений Поболовец: «Приду на стадион, чтобы посмотреть на Кураньи вживую, даже если он всего два раза ускорится за матч»
Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец рассказал о своем отношении к возможному переходу немецкого форварда Кевина Кураньи в брестское «Динамо» и сравнил...
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