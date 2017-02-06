Как сообщает источник, на просмотре в «Днепре» находится камерунский хавбек Кики Габи, недавно засветившийся в лагере минского «Динамо».

В то же время проходившие просмотр ганцы Сако и Куасси не подошли клубу. Также покинули «Днепр» не прошедшие просмотр украинцы Андрей Полтавцев, Ярослав Захаревич и Алексей Сторожук , а также россиянин Александр Молчанов.