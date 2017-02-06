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«Динамо-Минск» – «Витязь». Эллисон и еще ряд игроков могут пропустить матч из-за поднявшейся температуры
07.02.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает официальный сайт минского «Динамо», ряд игроков команды могут пропустить предстоящий матч с «Витязем» из-за болезни.
«Несмотря на то, что команда уже второй день находится в Минске, последствия выезда дают о себе знать. К сожалению, у нескольких игроков после поездки в заснеженный и морозный Ханты-Мансийск резко поднялась температура. Возможно, в связи с этим сегодня в матче мы не увидим некоторых лидеров команды, в частности, Мэтта Эллисона,» – говорится в сообщении «зубров».
Матч «Динамо-Минск» – «Витязь» состоится сегодня, 7 февраля, в 19:30.
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«Динамо-Минск» – «Витязь». Эллисон и еще ряд игроков могут пропустить матч из-за поднявшейся температуры
Как сообщает официальный сайт минского «Динамо», ряд игроков команды могут пропустить предстоящий матч с «Витязем» из-за болезни.
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