Как сообщает официальный сайт минского «Динамо», ряд игроков команды могут пропустить предстоящий матч с «Витязем» из-за болезни.

«Несмотря на то, что команда уже второй день находится в Минске, последствия выезда дают о себе знать. К сожалению, у нескольких игроков после поездки в заснеженный и морозный Ханты-Мансийск резко поднялась температура. Возможно, в связи с этим сегодня в матче мы не увидим некоторых лидеров команды, в частности, Мэтта Эллисона,» – говорится в сообщении «зубров».

Матч «Динамо-Минск» – «Витязь» состоится сегодня, 7 февраля, в 19:30.