﻿ «Динамо-Минск» – «Витязь». Эллисон и еще ряд игроков могут пропустить матч из-за поднявшейся температуры. 21.by
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«Динамо-Минск» – «Витязь». Эллисон и еще ряд игроков могут пропустить матч из-за поднявшейся температуры

07.02.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает официальный сайт минского «Динамо», ряд игроков команды могут пропустить предстоящий матч с «Витязем» из-за болезни.

«Несмотря на то, что команда уже второй день находится в Минске, последствия выезда дают о себе знать. К сожалению, у нескольких игроков после поездки в заснеженный и морозный Ханты-Мансийск резко поднялась температура. Возможно, в связи с этим сегодня в матче мы не увидим некоторых лидеров команды, в частности, Мэтта Эллисона,» – говорится в сообщении «зубров».

Матч «Динамо-Минск» – «Витязь» состоится сегодня, 7 февраля, в 19:30.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает официальный сайт минского «Динамо», ряд игроков команды могут пропустить предстоящий матч с «Витязем» из-за болезни.

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