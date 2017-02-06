Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство готово поддержать проведение летних Игр в Санкт-Петербурге.

«Сегодня опять раздаются голоса от петербуржцев о том, чтобы в 2028 году провести летнюю Олимпиаду в Санкт-Петербурге. Будем всячески это поддерживать в случае, если горожане этого захотят и будут готовы некоторое время потерпеть неудобства.

Для того, чтобы Сочи стал олимпийской столицей, мы во всей стране проводили референдум и доказали МОК, что все население России хочет, чтобы страна была столицей Игр.

Если МОК, международные федерации выступят с таким предложением, а горожане поддержат эту идею, то правительство РФ готово поддерживать такие начинания», – сказал Козак.