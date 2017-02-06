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Николай Писарев возглавил команду ПФЛ «Олимпиец»

07.02.2017 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Николай Писарев назначен на пост главного тренера «Олимпийца» из Нижнего Новгорода, команда выступает в ПФЛ (третий дивизион России) в зоне «Урал-Поволжье».

На прошлой неделе Писарев объявил о том, что покидает пост спортивного директора РФС, поскольку хочет продолжить свою карьеру в качестве тренера.

Ранее сообщалось, что Николай Писарев является кандидатом на пост главного тренера сборной Беларуси.

«Известия»: Писарев в ближайшее время возглавит сборную Беларуси

 
 
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Николай Писарев назначен на пост главного тренера «Олимпийца» из Нижнего Новгорода, команда выступает в ПФЛ (третий дивизион России) в зоне «Урал-Поволжье».

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