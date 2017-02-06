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Максим Витус: «Мне кажется, такую команду, как брестское «Динамо», ждут успехи»

07.02.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник брестского «Динамо» Максим Витус поделился от предстоящего сезона высшей лиги.

– Что чувствуете после подписания контракта?

–Для меня эмоции, естественно, как и для любого футболиста, положительные. Почувствовал какого-то рода облегчение. Моя предсезонная работа была связана с трансферами в какие-то клубы, и это очень долго длилось, было очень много неразберихи. Брестское «Динамо» стало первым клубом, который вышел на меня с конкретным предложением, с конкретной целью, конкретными задачами. Я встретился с представителями клуба и они хотели меня видеть – это немаловажный фактор для футболиста. Поэтому только положительные эмоции после подписания контракта. Наконец-то я начал тренироваться с командой, входить в тонус и готовиться к сезону.

– Многие новички говорят, что одним из главных факторов, повлиявших на переезд в Брест, является персона главного тренера Владимира Журавеля. Повлиял ли его авторитет на ваше решение?

– Да, безусловно! Все знают, что это именитый тренер в Беларуси, все с этим считаются, все об этом говорят и, естественно, этот фактор был одним из главных, чтобы перейти в «Динамо-Брест». Поработать под его руководством, наверное, хотел бы каждый футболист из нашего чемпионата. Поэтому я жду этой работы, как мы начнем сезон, как мы будем играть под его руководством, с нетерпением жду этого!

– Вы уже успели познакомиться с командой. Что скажете о коллективе? Может, с кем-то уже были знакомы?

– Естественно, был знаком со многими ребятами. С кем-то близко, с кем-то заочно, так как все играют в чемпионате Беларуси. По поводу легионеров: все ребята хорошие, позитивные, в принципе, как и всегда. Нету ничего негативного, все улыбаются, с хорошим настроением тренируются, друг другу помогают. Отлично, когда с таким настроением команда работает. Мне кажется, такую команду ждут успехи.

– Как можете описать время, проведенное в Хорватии?

– Это для меня был первый легионерский опыт, и я советую любому футболисту, если есть какой-то вариант играть в Европе, то не нужно искать какие-то темы. Как клуб выступает, какое место занимает… Европа – это большой шаг для карьеры футболиста, особенно если футболист молодой, который подает какие-то перспективы, какую-то надежду – это большой шаг вперед. Для меня это было, во-первых, неожиданно, во-вторых, очень приятно, что клуб вышел на меня с конкретным предложением приехать и подписать контракт. Это время дало мне многое и в футбольном плане, и в жизненном плане, поэтому, надеюсь, этот опыт мне поможет в будущем и все будет замечательно.

– Ваши ожидания от следующего сезона как в личном, так и в общекомандном плане?

– Личное, как всегда, банально. Стремиться каждый день совершенствоваться, становиться лучше. А по поводу командных действий, руководство хочет добиться максимально поставленных задач, очень амбициозное руководство. Это подкрепляет мотивацию, чтобы не подвести людей, болельщиков, и добиваться максимальных результатов, – сказал Витус.

Максим Витус: «После «Сплита» мною интересовались клубы из Швейцарии, Португалии и Испании»

 

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Защитник брестского «Динамо» Максим Витус поделился от предстоящего сезона высшей лиги.

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