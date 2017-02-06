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Игроки из любительских лиг Казани и Москвы пройдут просмотр в «Ислочи»

07.02.2017 15:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На просмотр в «Ислочь» прибыло четверо футболистов. российский вратарь Максим Староверов из второй команды тульского «Арсенала» (Россия, Д3), его соотечественник защитник Александр Ордов, выступавший в любительской лиге Казани и российский хавбек Давид Шония (1996), минувший год отыгравший за «Онегу» в любительском чемпионате Москвы.

Компанию им составил полузащитник светлогорского «Химика» Евгений Белявский.

 
 
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На просмотр в «Ислочь» прибыло четверо футболистов.

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