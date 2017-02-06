Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о праздновании 90-летия клуба.

- Грядущий год – юбилейный для нашего клуба. Чего ждать болельщикам в честь 90-летия?

– Работа отдела маркетинга ведется. Но сейчас открывать все карты мы не станем. Вот, 19 февраля мы планируем организовать праздник в честь дня рождения нашего любимого маскота. Ровно два года назад «Динамоша» впервые появился на страницах интернет-сайтов в виде комикса, а сейчас без этого персонажа трудно представить домашний матч «Динамо». Какие-то сюрпризы будут на презентации нашей команды, которая красочно пройдет в преддверии первого матча нашей команды в этом сезоне. Конечно же, мы не забудем и про наших ветеранов. У нас есть много идей, но раскрывать их мы не станем. Все увидите сами, поэтому – до встречи на наших матчах, – сказал Селимов.