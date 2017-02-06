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Николай Бранфилов: «Вождение маршрутки – мой основной заработок, потому что футбол не приносит доход уже третий год»

07.02.2017 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-игрок сборной Беларуси Николай Бранфилов рассказал о своей новой работе.

– Вы все еще работаете водителем маршрутного такси №51 «Комаровка» — «Ждановичи»?

– Конечно. Но к этому маршруту добавился еще один — Минск — Борисов. Вот по этим двум направлениям и езжу. Вождение — мой основной заработок, потому что футбол не приносит доход уже третий год. Получается так: работа — это маршрутное такси, а хобби — футбол.

– Тяжело совмещать?

– Справляюсь. У меня большая семья, я должен приносить домой деньги. График примерно такой. Подъем — в 6.00. Пока дети спят, успеваю тихонечко позавтракать. Выхожу, заполняю путевой лист и еду к доктору на осмотр. Он проверяет, например, наличие алкоголя в крови.

В 7.40 начинается рабочий день и заканчивается в 19.30. Когда есть тренировки, то после работы еду на занятия в спортивный комплекс. Предварительно график согласовываем с администрацией, выбираем наиболее подходящее для меня и команды время.

– Вы сказали, что водить маршрутку — хлопотное дело. Почему?

– Потому что водитель должен заботиться о безопасности своих пассажиров. А на дороге всякое может произойти. Как-то в меня въехал пьяный водитель, а потом скрылся с места ДТП. Пока я стоял на перекрестке и пытался разобраться, кто же меня задел, вернулась машина. За рулем — другой человек. Оказалось, приехал сын и честно признался, что отец был выпивший. Пока мы разбирались, сзади зацепила другая машина, за рулем которой была девушка. Она, видите ли, торопилась за ребенком в школу.

Пассажиров в таком случае отпускаешь и возвращаешь деньги, которые они потратили на оплату проезда. Приходится приносить извинения, хотя все ведь понимают, что моей вины нет. Но все равно неприятно, – сказал Бранфилов.

 

 
Теги: Минск
 
 
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