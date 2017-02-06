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Сборная Беларуси в июне проведет товарищеский матч с Новой Зеландией
07.02.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Определился еще один спарринг-партнер сборной Беларуси в 2017 году. Им станет Новая Зеландия.
Игра состоится 12 июня в Беларуси. Место и время будет сообщено позднее.
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Определился еще один спарринг-партнер сборной Беларуси в 2017 году.
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