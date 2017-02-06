|
Фанаты сожгли две машины президента «Пескары»
07.02.2017 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Пескары» Даниэле Себастиани объявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона.
Функционер принял такое решение после выходки фанатов. Минувшей ночью неизвестные облили два автомобиля, принадлежавших Себастиани, горючей жидкостью и подожгли. Ущерб оценивается в несколько десятков тысяч евро.
Президент «Пескары» заявил, что возмущен и обижен случившимся. Имущество функционера подверглось атаке после разгромного поражения от «Лацио» (2:6).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент «Пескары» Даниэле Себастиани объявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии