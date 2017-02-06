Президент «Пескары» Даниэле Себастиани объявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона.

Функционер принял такое решение после выходки фанатов. Минувшей ночью неизвестные облили два автомобиля, принадлежавших Себастиани, горючей жидкостью и подожгли. Ущерб оценивается в несколько десятков тысяч евро.

Президент «Пескары» заявил, что возмущен и обижен случившимся. Имущество функционера подверглось атаке после разгромного поражения от «Лацио» (2:6).

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