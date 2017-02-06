Директор Национального антидопингового агентства (НАДА) Денис Мужжухин в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о статусе белорусского таэквондиста Армана Маршалла-Силлы, отстраненного от соревнований в преддверии Олимпиады в Рио из-за повышенного содержания мельдония в организме.

– Процедура такова. После того, как решение было вынесено Национальным антидопинговым агентством, где-то в конце ноября свое решение вынесла национальная федерация. Согласно ему, он имеет право участвовать в соревнованиях. Но это решение должно быть согласовано со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). А оно к решению Белорусской федерации таэквондо имеет определенные замечания и претензии.

Пока его дело не закрыто, а юридически он имеет право выступать в соревнованиях. Но в случае, если WADA не поддержит решение национальной федерации, то все результаты, достигнутые в этот период, будут аннулированы. А срок дисквалификации будет считаться с момента отстранения, то есть с лета ушедшего года, – сказал Мужжухин.