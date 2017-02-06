﻿ Футбол: Николай Писарев уже точно не возглавит сборную Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Футбол: Николай Писарев уже точно не возглавит сборную Беларуси

07.02.2017 18:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Российский специалист Николай Писарев, которого СМИ сватали на пост главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу, возглавил нижегородский "Олимпиец", сообщили в пресс-службе клуба.

Футбол: Николай Писарев уже точно не возглавит сборную Беларуси
© Sputnik/ Виктор Толочко
Румас: новый тренер сборной должен вывести Беларусь на Евро-2020

В январе этого года российские и белорусские СМИ сообщали, что Писарев заменит Александра Хацкевича, покинувшего белорусскую команду в декабре. 31 января он уволился из Российского футбольного союза (РФС), где занимал должность спортивного директора.

"Новым главным тренером ФК "Олимпиец" стал Николай Писарев", — говорится в сообщении пресс-службы.

В клубе пояснили, что под руководством нового тренера "Олимпиец" 9 февраля отправляется на первый зимний сбор, который пройдет в Ессентуках.

"Олимпиец", основанный 1 июня 2015 года, в текущем сезоне занимает второе место в зоне Урал-Приволжье в первенстве команд ПФЛ (второй дивизион России).

Писарев возглавлял молодежную сборную с 2010 по 2015 годы и в 2016 году. Под руководством 48-летнего специалиста молодежная сборная России впервые за 15 лет завоевала право участвовать в чемпионате Европы 2013 года. В 2002-2003 годах Писарев работал тренером в "Краснознаменске", самарских "Крыльях Советов" и элистинском "Уралане".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СМИ сватали российского специалиста в футбольную сборную Беларуси, а он возглавил клуб второго дивизиона России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Фанаты сожгли две машины президента «Пескары»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика