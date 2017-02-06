МИНСК, 7 фев — Sputnik. Российский специалист Николай Писарев, которого СМИ сватали на пост главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу, возглавил нижегородский "Олимпиец", сообщили в пресс-службе клуба .

В январе этого года российские и белорусские СМИ сообщали, что Писарев заменит Александра Хацкевича, покинувшего белорусскую команду в декабре . 31 января он уволился из Российского футбольного союза (РФС) , где занимал должность спортивного директора.

"Новым главным тренером ФК "Олимпиец" стал Николай Писарев", — говорится в сообщении пресс-службы.

В клубе пояснили, что под руководством нового тренера "Олимпиец" 9 февраля отправляется на первый зимний сбор, который пройдет в Ессентуках.

"Олимпиец", основанный 1 июня 2015 года, в текущем сезоне занимает второе место в зоне Урал-Приволжье в первенстве команд ПФЛ (второй дивизион России).

Писарев возглавлял молодежную сборную с 2010 по 2015 годы и в 2016 году. Под руководством 48-летнего специалиста молодежная сборная России впервые за 15 лет завоевала право участвовать в чемпионате Европы 2013 года. В 2002-2003 годах Писарев работал тренером в "Краснознаменске", самарских "Крыльях Советов" и элистинском "Уралане".