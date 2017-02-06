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Домрачева не попала в состав сборной Беларуси на смешанную эстафету в Хохфильцене
07.02.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав команды Беларуси на смешанную эстафету, которая состоится 9 февраля и откроет программу чемпионата мира 2017 в Хохфильцене.
Сборная Беларуси: Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников.
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Стал известен состав команды Беларуси на смешанную эстафету, которая состоится 9 февраля и откроет программу чемпионата мира 2017 в Хохфильцене.
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