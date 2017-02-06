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Американский полузащитник Пресли не подошел брестскому «Динамо»
07.02.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Американский полузащитник Коннор Пресли не подошел брестскому «Динамо».
Напомним, футболист находился в клубе на просмотре. Однако тренерский штаб решил не предлагать Пресли полноценный контракт.
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Американский полузащитник Коннор Пресли не подошел брестскому «Динамо».
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