Директор по развитию «Динамо-Брест» Виктор Радьков оценил вероятность подписания Кевина Кураньи.

– Кураньи прибыл в расположение команды вечером во вторник и в среду утром уже тренировался. Времени обсудить что-то не было. Но мы рассчитываем, что у нас все получится.

- Как появился вариант с Кураньи?

– Наш спортивный директор Сергей Ковальчук общается со многими агентами, в том числе, с агентом Кевина.

- Как сам Кураньи настроен?

– Он в отличном настроении, знакомится с коллективом, говорит на нескольких языках. С испанцем и аргентинцем – по-испански, с ребятами из Ганы и Нигерии – по-английски, с местными ребятами – по-русски.

- В какой он физической форме, все-таки давно не играл?

– Сложно сказать. Кевину надо втянуться. Но, думаю, футболисту высокого уровня, коим и является Кураньи, не нужно много времени, чтобы привести себя в порядок.

- Сколько времени у «Динамо» на просмотр игрока и возможную его заявку?

– Не стал бы говорить, подходит или нет Кураньи «Динамо». Тут несколько факторов должны сойтись, чтобы подписание стало возможным. У нас есть несколько дней, чтобы все обсудить, – сказал Радьков.