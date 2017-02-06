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Директор по развитию «Динамо-Брест» Радьков: «Несколько факторов должны сойтись, чтобы подписание Кураньи стало возможным»
07.02.2017 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор по развитию «Динамо-Брест» Виктор Радьков оценил вероятность подписания Кевина Кураньи.
– Кураньи прибыл в расположение команды вечером во вторник и в среду утром уже тренировался. Времени обсудить что-то не было. Но мы рассчитываем, что у нас все получится.
- Как появился вариант с Кураньи?
– Наш спортивный директор Сергей Ковальчук общается со многими агентами, в том числе, с агентом Кевина.
- Как сам Кураньи настроен?
– Он в отличном настроении, знакомится с коллективом, говорит на нескольких языках. С испанцем и аргентинцем – по-испански, с ребятами из Ганы и Нигерии – по-английски, с местными ребятами – по-русски.
- В какой он физической форме, все-таки давно не играл?
– Сложно сказать. Кевину надо втянуться. Но, думаю, футболисту высокого уровня, коим и является Кураньи, не нужно много времени, чтобы привести себя в порядок.
- Сколько времени у «Динамо» на просмотр игрока и возможную его заявку?
– Не стал бы говорить, подходит или нет Кураньи «Динамо». Тут несколько факторов должны сойтись, чтобы подписание стало возможным. У нас есть несколько дней, чтобы все обсудить, – сказал Радьков.
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Директор по развитию «Динамо-Брест» Радьков: «Несколько факторов должны сойтись, чтобы подписание Кураньи стало возможным»
Директор по развитию «Динамо-Брест» Виктор Радьков оценил вероятность подписания Кевина Кураньи.
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