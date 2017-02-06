|
НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» встретится дома с «Орландо», «Даллас» примет «Портленд» и другие матчи
07.02.2017 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во вторник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» встретится на своем паркете с «Орландо», «Даллас» примет «Портленд».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» встретится дома с «Орландо», «Даллас» примет «Портленд» и другие матчи
Во вторник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» встретится на своем паркете с «Орландо», «Даллас» примет «Портленд».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии