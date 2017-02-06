﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» встретится дома с «Орландо», «Даллас» примет «Портленд» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» встретится дома с «Орландо», «Даллас» примет «Портленд» и другие матчи

07.02.2017 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вторник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» встретится на своем паркете с «Орландо», «Даллас» примет «Портленд».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Бруклин
Дата проведения
8 февраля, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

 

Хьюстон – Орландо
Дата проведения
8 февраля, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

 

Даллас – Портленд
Дата проведения
8 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Во вторник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» встретится на своем паркете с «Орландо», «Даллас» примет «Портленд».

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