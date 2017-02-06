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Олег Кононов: «В связи со сложившимися обстоятельствами готов снова рассмотреть вариант со сборной Беларуси»
07.02.2017 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Кононов рассказал, что готов вновь рассмотреть вариант с приходом на пост главного тренера сборной Беларуси.
– Как ваши переговоры с клубом?
– Ситуация складывается так, что моя клубная карьера может возобновиться не раньше лета.
– Значит ли это, что работа в сборной Беларуси теперь вам интересна?
– Да, в связи со сложившимися обстоятельствами я готов снова рассмотреть этот вариант. Сборная — дело очень серьезное, ответственное, требующее обсуждения с руководством федерации многих вопросов, – сказал Кононов.
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Олег Кононов: «В связи со сложившимися обстоятельствами готов снова рассмотреть вариант со сборной Беларуси»
Белорусский специалист Олег Кононов рассказал, что готов вновь рассмотреть вариант с приходом на пост главного тренера сборной Беларуси.
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