Белорусский специалист Олег Кононов рассказал, что готов вновь рассмотреть вариант с приходом на пост главного тренера сборной Беларуси.

– Как ваши переговоры с клубом?

– Ситуация складывается так, что моя клубная карьера может возобновиться не раньше лета.

– Значит ли это, что работа в сборной Беларуси теперь вам интересна?

– Да, в связи со сложившимися обстоятельствами я готов снова рассмотреть этот вариант. Сборная — дело очень серьезное, ответственное, требующее обсуждения с руководством федерации многих вопросов, – сказал Кононов.