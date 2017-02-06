|
Кевин Кураньи: «Я не перейду в брестское «Динамо»
07.02.2017 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Кевин Кураньи опроверг информацию о возможном переходе в брестское «Динамо».
«Дорогие информационные издания. Приятно, что вы обсуждаете меня. Но появляющаяся информация – неверна. Пожалуйста, прежде чем писать о чем-то, спросите. Я не провожу пробных тренировок и не перейду в брестское «Динамо», – сказал Кураньи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Кевин Кураньи опроверг информацию о возможном переходе в брестское «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии