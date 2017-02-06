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Кевин Кураньи: «Я не перейду в брестское «Динамо»

07.02.2017 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Кевин Кураньи опроверг информацию о возможном переходе в брестское «Динамо».

«Дорогие информационные издания. Приятно, что вы обсуждаете меня. Но появляющаяся информация – неверна. Пожалуйста, прежде чем писать о чем-то, спросите. Я не провожу пробных тренировок и не перейду в брестское «Динамо», – сказал Кураньи.

 
 
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Нападающий Кевин Кураньи опроверг информацию о возможном переходе в брестское «Динамо».

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