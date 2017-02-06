Нападающий Кевин Кураньи опроверг информацию о возможном переходе в брестское «Динамо».

«Дорогие информационные издания. Приятно, что вы обсуждаете меня. Но появляющаяся информация – неверна. Пожалуйста, прежде чем писать о чем-то, спросите. Я не провожу пробных тренировок и не перейду в брестское «Динамо», – сказал Кураньи.