Белорусский журналист Вячеслав Федоренков обратил внимание на упорное неприятие главным тренером сборной Беларуси Дэйвом Льюисом кандидатуры голкипера Дмитрия Мильчакова.

«Настораживает упорное неприятие кандидатуры Мильчакова. Здесь, кажется, уже что-то личное, видимо, уходящее корнями не то в май-2016 и чемпионат мира в России, не то в август того же года и расставание «Динамо» со Шведом. Ибо не вяжется: заявление об ориентировке на будущее денонсируется приглашением на очередную пробу в кэмп сборной мильчаковских ровесников.

Плюс — явный расчет на Лаланда даже в его нынешней ситуации. Все-таки очень не хотелось бы, чтобы частное помешало общему. Ясно же, что в мае на Сене штаб Льюиса ждет Рубикон. Если сборная и там пролетит мимо восьмерки или, не приведи господь, вообще повторит питерскую жвачку на грани вылета в «пердив», отстоять тренера будет тяжело. Не хотелось бы, чтобы до этого дошло», – сказал Федоренков.

Дэйв Льюис: «Мильчаков? Сейчас мы устремили свое внимание на новое поколение вратарей»