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«Динамо» Минск – «Витязь». 3 из 4 шайб в сезоне Шинкевич забросил в ворота подмосковной команды
07.02.2017 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо-Минск» – «Витязь» защитник белорусской команды Илья Шинкевич забросил шайбу.
Она стала для него четвертой в сезоне. Отметим, что в предыдущей встрече команд 30 октября Шинкевич отметился дублем. Таким образом, три из четырех шайб в сезоне Шинкевич забросил в ворота «Витязя».
Напомним, сезон 2015/16 Шинкевич начинал в «Витязе», однако из-за решения КХЛ считать белорусов легионерами был вынужден покинуть подмосковный клуб и вернуться в минское «Динамо».
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо-Минск» – «Витязь» защитник белорусской команды Илья Шинкевич забросил шайбу.
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