В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо-Минск» – «Витязь» защитник белорусской команды Илья Шинкевич забросил шайбу.

Она стала для него четвертой в сезоне. Отметим, что в предыдущей встрече команд 30 октября Шинкевич отметился дублем. Таким образом, три из четырех шайб в сезоне Шинкевич забросил в ворота «Витязя».

Напомним, сезон 2015/16 Шинкевич начинал в «Витязе», однако из-за решения КХЛ считать белорусов легионерами был вынужден покинуть подмосковный клуб и вернуться в минское «Динамо».