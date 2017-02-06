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КХЛ. Минское «Динамо» повторило рекорд по набранным очкам в регулярном сезоне

07.02.2017 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» обыграло в серии буллитов «Витязь» (3:2 Б) и повторило рекорд по набранным очкам в регулярном сезоне.

На счету подопечных Крэйга Вудкрофта 100 очков после 56 матчей.

Столько же баллов было в активе «зубров» в сезоне 2014/15 годов. Тогда столько баллов белорусская команда набрала по итогам 60 игр.

Отметим, в нынешней «регулярке» динамовцам осталось сыграть с «Ладой», «Нефтехимиком» и «Ак Барсом».

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Минское «Динамо» обыграло в серии буллитов «Витязь» (3:2 Б) и повторило рекорд по набранным очкам в регулярном сезоне.

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