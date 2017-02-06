﻿ Минское «Динамо» прервало рекордную 8-матчевую победную серию «Витязя». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минское «Динамо» прервало рекордную 8-матчевую победную серию «Витязя»

07.02.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» на домашнем льду в серии буллитов победило «Витязь» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, прервалась рекордная победная серия подольского клуба, которая длилась восемь игр.

На данный момент «Динамо» занимает 6-е место (100 очков) на Западе, а «Витязь» – 7-е (93 очка). Обоим клубам до конца регулярного чемпионата осталось провести по 3 игры.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» на домашнем льду в серии буллитов победило «Витязь» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. Минское «Динамо» повторило рекорд по набранным очкам в регулярном сезоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика