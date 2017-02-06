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Минское «Динамо» прервало рекордную 8-матчевую победную серию «Витязя»
07.02.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» на домашнем льду в серии буллитов победило «Витязь» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Таким образом, прервалась рекордная победная серия подольского клуба, которая длилась восемь игр.
На данный момент «Динамо» занимает 6-е место (100 очков) на Западе, а «Витязь» – 7-е (93 очка). Обоим клубам до конца регулярного чемпионата осталось провести по 3 игры.
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Минское «Динамо» на домашнем льду в серии буллитов победило «Витязь» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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