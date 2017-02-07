Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Витязем» (4:3 Б).

– Была захватывающая игра для любителей хоккея. Думаю, что мы здорово провели первый период. Второй удался не так хорошо, потому что у нас стали возникать проблемы с дисциплиной. Из-за этого позволили сопернику здорово играть в большинстве. Он этим воспользовался, сумел вернуться в игру. Во втором периоде была равная игра.

В третьем периоде равная игра продолжилась, у нас было немало большинства. Но, к сожалению, в третьем периоде играли в большинстве не так хорошо, как в первых двух. У нас были моменты в третьем периоде и овертайме, но, к сожалению, мы ими не воспользовались. Это хоккей, так случается.

Одна из вещей, которую нам надо уяснить как команде, заключается в том, что один из главных факторов побед в решающих матчах сезона – это дисциплина. Над этим предстоит немного поработать.

Но победа есть победа. Они в этой лиге даются довольно тяжело. Неважно как, но мы смогли ее добиться и должны быть довольным.

- В вашей карьере появились 100 очков, набранные вашей командой в КХЛ.

– Сезон еще не завершен. В целом, у нас была хорошая «регулярка». Не скажу, что у меня была галочка насчет того, какое место команда должна занять и сколько очков набрать. Главной целью было попасть в плей-офф, показать там лучшую игру и пройти как можно дальше. Думаю, мы находимся на пути к ней.

- Восемь матчей подряд в режиме через день с учетом широкой географии матчей от Минска и Хельсинки до Астаны и Ханты-Мансийска – самая сложная серия в вашей жизни?

– Нет, не могу сказать, что это самый тяжелый отрезок в моей карьере. У нас были две, почти три недели тяжелых путешествий, начиная с дальнего востока. Это не могло не отразиться на состоянии команды, но я доволен, как она сражалась.

Думаю, что в этом нет ничего особенного. Это часть бизнеса, часть работы, часть КХЛ.

- Вы часто разговаривали с арбитрами. Зачем, коль своего решения они не изменят?

– Вы хотите доставить мне проблемы :)? (Обсуждение судейства на пресс-конференциях запрещено правилами КХЛ – Tribuna.com)

- После предыдущей домашней встречи вы сказали, что назовете соперника, с которым хотите сыграть в плей-офф, когда выйдете в плей-офф. Теперь готовы ответить на этот вопрос?

– Думаю, не надо здесь разводить спекуляции. Думаю, все видят, что в таблице сейчас все очень близко. Все может измениться в последний момент. Думаю, когда мы узнаем соперника по плей-офф, я смогу вам это прокомментировать.

- Сейчас в чемпионате пауза. Какие планы команды на ближайшее время?

– Конечно, можно сказать, что последние три матча будут этапом подготовки. Но сейчас у команды будет отдых, они будут релаксировать и делать все для того, чтобы в последней части сезона они были максимально подготовлены к игре. На данной части сезона время – очень важный элемент, и его нельзя тратить впустую. Когда мы вернемся как команда, будем работать над нашей игрой, нашим исполнением. Мы знаем те зоны, в которых надо улучшать свою игру, и будем над ними работать.

- А вы сами будете релаксировать?

– Нет, для меня отдыха не планируется. Я буду занят сборной, для меня это будет хорошей сменой обстановки. Другие игроки, другие арены. У меня будет шанс посмотреть на перспективных белорусских игроков, которые затем могут пригодиться «Динамо»

- Как долго придется обходиться без Граборенко и Степанова?

– Граборенко была проведена экстренная операция в Ханты-Мансийске. Доктор сказал, что он будет вне игры от 5 до 14 дней, возможно больше. Надеюсь, что Роман вернется к плей-офф.

Со Степановым сложнее. От одного хита он получил буквально три повреждения. Не думаю, что что-то серьезное. Но после таких повреждений лучше отдохнуть, побыть спокойным. Думаю, что Андрей вернется к моменту старта наших тренировок после паузы.

- Почему отсутствовал Эллисон?

– Дело в том, что Мэтт простудился в поездке. Сегодня с утра он приехал на арену и выглядел больным. Доктора его осмотрели и отправили домой востанавливаться. Думаю, он будет в порядке к тому моменту, как мы вернемся к тренировкам.

- В последние 30 секунд основного времени матча «Витязь» прижал «Динамо». Вбрасывания были у ворот Скривенса. При этом «Витязь» прижал «Динамо». На площадке было два центрфорварда – Стась и Волков. При этом на точке играл Волков, у которого статистика выигранных вбрасываний хуже как в сезоне, так и в сегодняшней игре. Почему Стась был на подборе? В чем логика?

– Не могу согласиться со статистикой. Конкретно в третьем периоде у Волкова было +2, у Стася -2 на вбрасываниях. И Андрей, и Артем и Евгений Ковыршин очень хорошо играют на вбрасываниях. В любом случае в такие моменты здорово иметь двух центров на льду. На протяжении всего матча я говорил, что мы были недостаточно хороши, недостаточно подготовленными для борьбы на вбрасываниях. Это тот момент, над которым надо работать.

- Был ли в вашей тренерской карьере случай, чтобы игроку дали 5+20 за подножку?

Вопрос был снят пресс-атташе Романом Стронгиным.

- Тайм-аут за 8 секунд до конца овертайма – желание дать ребятам отдых или объяснить комбинации, с помощью которых можно вырвать победу?

– Дело в том, что мы на тренировках наигрываем стандартные положения, в том числе в формате 4 на 3. У нас было немного времени, поэтому мы надеялись, что сможем чистовыиграть вбрасывание и потом уже разыграть одну из этих комбинаций. К сожалению, у нас это ен получилось: вбрасывание мы чисто не выиграли и, к сожалению, не смогли применит нашу комбинацию, – сказал Вудкрофт.