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Юрий Кендыш: «Оба пропущенных мяча от «Лудогорца» назову несвойственными для нас»

07.02.2017 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Юрий Кендыш оценил игру команды в матче с «Лудогорцем» (1:2).

«Считаю, мы выглядели неплохо в противостоянии с крепким соперником. И с точки зрения контроля мяча, и по организации игры, и по движению. Скажу за себя: игралось легче, чем с «Марибором», в плане самочувствия.

Конечно, итоговый счет огорчил. Оба пропущенных мяча назову несвойственными для нас. Допустили нелепые ошибки. Наверное, и через такое нужно пройти на сборах, чтобы в будущем стать крепче. Сейчас главное – набирать форму, нащупывать игровые связи.

Понятно, что результат не довлел, однако мы хотим побеждать в любом поединке. Важно было и открыть счет своим голам. Леха Риос молодец – получилось очень красиво. Надеюсь, в дальнейшем начнет забивать и с игры. Несколько моментов имели и сегодня.

В исполнении «Лудогорца» увидели в принципе то, чего и ждали. Быстрые, техничные футболисты, хорошо работают с мячом. Но, полагаю, мы почти ни в чем сильно не уступили. Против нас были и кондиции – проводим всего второй спарринг в году. А разградцам уже через пять дней предстоит возобновить выступление в чемпионате Болгарии», – сказал Кендыш.

 
 
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Полузащитник БАТЭ Юрий Кендыш оценил игру команды в матче с «Лудогорцем» (1:2).

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