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Хоккей: Льюис не ждет идеальной игры от белорусов на турнире в Словакии

07.02.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею заявил, что не боится просчетов на Кубке Словакии, сообщили Sputnik в пресс-службе Федерация хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).

Хоккеисты национальной сборной Беларуси начали тренировочный сбор на льду "Минск-Арены". Льюис вызвал в тренировочный лагерь 28 игроков, восемь из них представляют "молодежку":

Вратари: Александр Осипков (сборная U-20), Михаил Карнаухов ("Динамо", Молодечно), Максим Малютин ("Шахтер", Солигорск);

Защитники: Павел Воробей, Павел Казакевич, Никита Мицкевич, (все — "Динамо", Молодечно), Роман Достанко, Илья Сушко (оба — "Шахтер", Солигорск), Егор Иванов ("Могилев"), Никита Устиненко ("Динамо", Минск), Кирилл Чайка (сборная U-20);

Нападающие: Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Станислав Лопачук, Артур Гаврус (все — "Динамо", Минск), Евгений Астанков, Артем Демков, Артем Левша (все — "Шахтер", Солигорск), Андрей Белевич, Владимир Джиг, Александр Когалев, Максим Парфеевец, Виктор Туркин (все — "Юность", Минск), Павел Боярчук, Михаил Стефанович (оба — "Неман", Гродно), Руслан Васильчук, Никита Феоктистов (оба — "Динамо", Молодечно), Егор Шарангович (сборная U-20).

"Наивно полагать, что наша игра будет идеальна в Словакии. Но я не боюсь этих просчетов. Ведь важно не то, какие ошибки ты допускаешь, а какие выводы ты делаешь из допущенных промахов. Чтобы в полной мере увидеть потенциал игроков, нужно поставить их в нестандартную, даже сложную ситуацию и посмотреть на то, как они смогут с ней справиться. Поэтому турнир в Словакии станет отличной проверкой для нашей молодежи", — заявил Льюис.

Он подчеркнул, что основной задачей на нынешний сбор является просмотр молодых хоккеистов. По словам Льюиса, им нужно дать возможность проявить себя.

Кубок Словакии стартует в городе Нитра 10 февраля. Соперниками белорусов станут сборные Швейцарии и России (олимп.)/Словакии.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Нитре белорусы проведут два матча: 10 февраля - с командой Швейцарии, 11 февраля - либо с национальной дружиной Словакии, либо с олимпийской сборной России.

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