МИНСК, 7 фев — Sputnik. Бегун на дальние дистанции Гирмай Бирахун (Эфиопия) рискует провести в тюрьме от трех до пяти лет за употребление мельдония, включенного в "черный список" Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает The Independent .

"В следующем месяце впервые в Эфиопии легкоатлет отправится в тюрьму за употребление запрещенных веществ, мне страшно и грустно за него. Три года минимум, это очень суровое наказание. Многие обвиняют меня, но закон принимало правительство (в ноябре 2016 года — Sputnik), и не я провожу допинг-тесты", — рассказал глава местной федерации легкой атлетики, двукратный олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции Хайле Гебреселассие.

Согласно принятому закону, за доказанное употребление запрещенных препаратов спортсменам грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет, а приговор по делу 22-летнего Бирахуна будет оглашен в следующем месяце.

Бирахун провалил допинг-тест во внесоревновательный период в один из первых дней действия нового закона. Его допинг-проба дала положительный результат на мельдоний.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016-го. В апреле того же года WADA сообщило, что содержание менее одного микрограмма этого вещества в допинг-пробе спортсмена, сданной до марта прошлого года, является допустимым показателем.