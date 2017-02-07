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Домрачева не побежит смешанную эстафету на ЧМ в Хохфильцене

07.02.2017 20:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева не побежит смешанную эстафету на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает группа "Биатлон online".

Мировое первенство стартует 9 февраля. Ранее тренерский штаб огласил окончательный состав сборной на ЧМ. Так, в мужскую команду включены Владимир Чепелин, Дмитрий Абашев, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей; в женскую — Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева. Программу соревнований откроет смешанная эстафета.

"Состав сборной Беларуси на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону: Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников", — говорится в сообщении.    

Известно, что Домрачева готовилась к ЧМ по индивидуальной программе в итальянском Антхольце вместе с мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Остальные биатлонистки провели сборы в Рупольдинге (Германия).

Во вторник белорусские спортсменки вместе провели тренировку в Хохфильцене.

Расписание гонок:

  • 9 февраля (16:45, четверг) — смешанная эстафета
  • 10 февраля (16:45, пятница) — спринт, женщины
  • 11 февраля (16:45, суббота) — спринт, мужчины
  • 12 февраля (12:30, воскресенье) — гонка преследования, женщины
  • 12 февраля (16:45, воскресенье) — гонка преследования, мужчины
  • 15 февраля (16:30, среда) — индивидуальная гонка, женщины
  • 16 февраля (16:30, четверг) — индивидуальная гонка, мужчины
  • 17 февраля (16:45, пятница) — эстафета, женщины
  • 18 февраля (16:45, суббота) — эстафета, мужчины
  • 19 февраля (13:30, воскресенье) — масс-старт, женщины
  • 19 февраля (16:45, воскресенье) — масс-старт, мужчины

Все гонки покажет в прямом эфире телеканал "Беларусь 5".

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене откроется 9 февраля смешанной эстафетой, а 10 февраля состоится женский спринт.

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