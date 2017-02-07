МИНСК, 7 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева не побежит смешанную эстафету на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает группа "Биатлон online" .

Мировое первенство стартует 9 февраля. Ранее тренерский штаб огласил окончательный состав сборной на ЧМ. Так, в мужскую команду включены Владимир Чепелин, Дмитрий Абашев, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей; в женскую — Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева. Программу соревнований откроет смешанная эстафета.

"Состав сборной Беларуси на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону: Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников", — говорится в сообщении.

Известно, что Домрачева готовилась к ЧМ по индивидуальной программе в итальянском Антхольце вместе с мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Остальные биатлонистки провели сборы в Рупольдинге (Германия).

Во вторник белорусские спортсменки вместе провели тренировку в Хохфильцене.

Расписание гонок:

9 февраля (16:45, четверг) — смешанная эстафета

10 февраля (16:45, пятница) — спринт, женщины

11 февраля (16:45, суббота) — спринт, мужчины

12 февраля (12:30, воскресенье) — гонка преследования, женщины

12 февраля (16:45, воскресенье) — гонка преследования, мужчины

15 февраля (16:30, среда) — индивидуальная гонка, женщины

16 февраля (16:30, четверг) — индивидуальная гонка, мужчины

17 февраля (16:45, пятница) — эстафета, женщины

18 февраля (16:45, суббота) — эстафета, мужчины

19 февраля (13:30, воскресенье) — масс-старт, женщины

19 февраля (16:45, воскресенье) — масс-старт, мужчины

Все гонки покажет в прямом эфире телеканал "Беларусь 5".