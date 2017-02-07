|
Домрачева не побежит смешанную эстафету на ЧМ в Хохфильцене
07.02.2017 20:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева не побежит смешанную эстафету на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает группа
Мировое первенство стартует 9 февраля. Ранее тренерский штаб огласил окончательный состав сборной на ЧМ. Так, в мужскую команду включены Владимир Чепелин, Дмитрий Абашев, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей; в женскую — Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева. Программу соревнований откроет смешанная эстафета.
"Состав сборной Беларуси на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону: Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников", — говорится в сообщении.
Известно, что Домрачева готовилась к ЧМ по индивидуальной программе в итальянском Антхольце вместе с мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Остальные биатлонистки провели сборы в Рупольдинге (Германия).
Во вторник белорусские спортсменки вместе провели тренировку в Хохфильцене.
Расписание гонок:
Все гонки покажет в прямом эфире телеканал "Беларусь 5".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене откроется 9 февраля смешанной эстафетой, а 10 февраля состоится женский спринт.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии