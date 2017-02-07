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Минское "Динамо" выиграло по буллитам у "Витязя" и во второй раз в истории выступления в КХЛ набрало 100 очков
07.02.2017 22:22 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 7 февраля. В первом матче заключительной домашней серии в чемпионате КХЛ минское "Динамо" выиграло по буллитам у подмосковного "Витязя" — 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, буллиты — 1:0) и во второй раз в истории набрало 100 очков (впервые — в сезоне-2014/2015).
Шайбы забросили:
у хозяев — Александр Кулаков (9.28, в большинстве, ассистент — Фредрик Петтерссон), Роб Клинкхаммер (19.51, в большинстве, Александр Кулаков), Илья Шинкевич (38.04, Фредрик Петтерссон, Дмитрий Коробов);
у гостей — Миро Аалтонен (25.58, в большинстве, Якуб Ержабек), Алексей Копейкин (31.08, в большинстве, Миро Аалтонен, Якуб Ержабек), Роман Хорак (40.34, в большинстве, Марио Кемпе, Алексей Копейкин).
Штрафное время: 37 — 26 (Палушай, 6.02, Стась, 11.32, Лиссовец, 22.26 (5+20 мин), командный штраф, 30.31, Петтерссон, 39.01, Павлович, 44.19, Матерухин, 61.13 — Кемпе, 8.02, 52.48 (4 мин), Афиногенов, 18.30, 29.56 (10 мин), Романов, 46.56, Семенов, 49.53, 61.13, Головков, 64.52).
Буллиты: 0:0 — Александр Матерухин (вратарь парировал), 0:0 — Никита Выглазов (вратарь парировал), 0:0 — Аарон Палушай (вратарь парировал), 0:0 — Миро Аалтонен (вратарь парировал), 0:0 — Фредрик Петтерссон (вратарь парировал), 0:0 — Алексей Копейкин (вратарь парировал); 0:0 — Алексей Копейкин (вратарь парировал), 1:0 — Аарон Палушай.
После 57 матчей белорусский клуб со 100 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (26 побед в основное время, 4 — в овертайме, 5 — по буллитам, 18 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 158-142).
Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 47 (16+31), Матерухин — 35 (22+13), Клинкхаммер — 35 (19+16), Граньяни — 32 (4+28), Степанов — 29 (15+14), С.Костицын — 23 (4+19), Павлович — 19 (10+9), Лисовец — 18 (6+12), Ковыршин — 17 (7+10), Кулаков — 13 (5+8), Петтерссон — 13 (4+9), Комаров — 10 (6+4), Бэйлен — 9 (4+5), Стась — 9 (3+6), Гаврус, Палушай — по 8 (5+3), Шинкевич — 8 (4+4), Граборенко — 8 (2+6), Лингле — 8 (0+8), Дрозд — 7 (1+6), Китаров — 6 (2+4), Коробов — 5 (2+3), Готовец — 5 (1+4), Амброжейчик — 4 (3+1), Устиненко — 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Волков, Скривенс — по 3 (0+3), Мицкевич — 2 (1+1), Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).
Заключительные три матча регулярного чемпионата динамовцы также проведут дома: 14 февраля — с "Ладой", 16-го — с "Нефтехимиком", 18-го — с "Ак Барсом".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минское "Динамо" выиграло по буллитам у "Витязя" и во второй раз в истории выступления в КХЛ набрало 100 очков
Минск, 7 февраля. В первом матче заключительной домашней серии в чемпионате КХЛ минское "Динамо" выиграло по буллитам у подмосковного "Витязя" — 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 0:0,...
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