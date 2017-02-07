﻿ Лига чемпионов. Финал. «Фрелунда» победила в овертайме «Спарту» и выиграла турнир во второй раз подряд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лига чемпионов. Финал. «Фрелунда» победила в овертайме «Спарту» и выиграла турнир во второй раз подряд

08.02.2017 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в европейской Лиге чемпионов состоялся финальный матч. Шведская «Фрелунда» выиграла турнир во второй раз подряд.

Лига чемпионов

Финал

Фрелунда Швеция – Спарта Чехия – 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)

0:1 – 2 Цингел (Калина, Кудрна)

1:1 – 7 Уэллман (Сандстрем, Томмернес), ГБ

1:2 – 10 Врана (Глинка), ГМ

2:2 – 12 Лундквист (Томмернес, Олофссон), ГБ

3:2 – 27 Уэлмман (Олофссон, Донован)

3:3 – 46 Климек (Шврчек, Пех)

4:3 – 61 Ласу (Ольсен, Донован)

Вратари: Густафссон (33/36) – Пепперле (31/35)

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кураньи может сыграть в составе брестского «Динамо» в товарищеском матче против загребского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика