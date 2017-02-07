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Кураньи может сыграть в составе брестского «Динамо» в товарищеском матче против загребского «Динамо»
08.02.2017 00:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Кевин Кураньи по-прежнему находится в расположении брестского «Динамо», которое проводит сбор в Турции.
9 февраля немецкий форвард примет участие в тренировке белорусской команды, а также, возможно, сыграет за брестчан в товарищеской встрече с загребским «Динамо».
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Кураньи может сыграть в составе брестского «Динамо» в товарищеском матче против загребского «Динамо»
Нападающий Кевин Кураньи по-прежнему находится в расположении брестского «Динамо», которое проводит сбор в Турции.
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