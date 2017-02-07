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«Барселона» в 4-й раз подряд вышла в финал Кубка Испании
08.02.2017 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» обыграла «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (3:2 по сумме двух матчей) и вышла в финал Кубка Испании.
Каталонский клуб сыграет в финале Кубка в 39-й раз в истории и в 4-й раз подряд. Соперником сине-гранатовых станет победитель второй полуфинальной пары «Алавес» – «Сельта».
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«Барселона» обыграла «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (3:2 по сумме двух матчей) и вышла в финал Кубка Испании.
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