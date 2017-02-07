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«Барселона» в 4-й раз подряд вышла в финал Кубка Испании

08.02.2017 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» обыграла «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (3:2 по сумме двух матчей) и вышла в финал Кубка Испании.

Каталонский клуб сыграет в финале Кубка в 39-й раз в истории и в 4-й раз подряд. Соперником сине-гранатовых станет победитель второй полуфинальной пары «Алавес» – «Сельта».

 

Барселона – Атлетико 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
7 февраля, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 43 Суарес, 1:1 – 83 Гамейро.
БарселонаСиллессен, Умтити, Пике, Альба, Денис Суарес (Маскерано, 62), Серджи Роберто, Андре Гомеш, Ракитич (Иньеста, 72), Туран (Бускетс, 70), Месси, Суарес.
АтлетикоМойя, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин (Люка Эрнандес, 49), Сауль, Коке, Гайтан (Корреа, 48), Феррейра Карраско, Гризманн, Торрес (Гамейро, 61).
Предупреждения:
Серджи Роберто (19), Феррейра Карраско (36), Ракитич (66), Силлессен (76), Савич (76), Суарес (87), Филипе Луис (90), Бускетс (90).
Удаления:
Серджи Роберто (57), Феррейра Карраско (69), Суарес (90).

 

 
 
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«Барселона» обыграла «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (3:2 по сумме двух матчей) и вышла в финал Кубка Испании.

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